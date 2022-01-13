В Петербурге за неубранный снег и лед выписали штрафов на 40 млн руб.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга за последние сутки выписала штрафов на 700 тысяч рублей за ненадлежащую зимнюю уборку, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

В целом с начала снегопадов ГАТИ назначила штрафов различным организациям на сумму в 40 млн 840 тысяч рублей. Так, среди оштрафованных оказались ООО "Охта" и ООО "Концерн Ленпромстрой".

Техническая инспекция ежедневно осматривает территории и крыши нежилых зданий и зоны производства работ на предмет своевременной очистки от снега и наледи.

Государственная жилищная инспекция Петербурга в четверг также напомнила, что в связи с прогнозируемым потеплением, которое приведет к наледи на кровлях, управляющим компаниям следует усилить очистку кровель и обеспечить безопасность граждан.