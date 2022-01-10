Коммунальщикам Петербурга поручили ускорить очистку крыш перед оттепелью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Петербургским жилищно-коммунальным службам Жилищный комитет поручил активизировать очистку крыш и дворов от снега и наледи в связи с ожидаемым потеплением, сообщила пресс-служба городской администрации.

В течение недели в Петербурге сильный мороз сменится оттепелью, к концу недели утром и днем температура будет около нуля градусов, будут наблюдаться отложения мокрого снега и гололед. Горожан предупредили об угрозе падения снега и льда с крыш.

В Петербург вернулись сосули. pic.twitter.com/huh1rkFA43 — Актуальная Россия (@RussiaActually) December 6, 2021

На новогодних каникулах в городе ежедневно чистили крыши около 700 человек, с 31 декабря по 9 января были очищены кровли почти 7,4 тысячи многоквартирных домов.

В начале декабря в Жилищном комитете подсчитали, что городу, чтобы за день чистить все крыши жилых домов, нужно около 19 тысяч кровельщиков, это в 35 раз больше, чем имеется у управляющих компаний.

Председатель петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 10 января сообщил, что с начала года в городе из-за падения на улице госпитализировали около 20 пешеходов в сутки, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Это же отметил и главврач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков, по его словам, в 2021 году скорую помощь из-за падения на скользких улицах вызывали сравнительно нечасто.

Бойков также отметил, что инфарктов, отравлений, травм в новогодние дни было меньше, чем в 2020 году. "Граждане более ответственно подошли к праздникам", - предположил он.