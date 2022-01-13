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Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сбербанк не пугают новые возможные санкции, он готов ко всем вариантам развития событий, сказал журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", - сказал он, комментируя новые законодательные инициативы американских сенаторов, в которых упоминаются в том числе крупные российские банки.

Сенаторы-демократы предложили пакет санкций на случай нападения на Украину. В частности, они предложили ввести персональные санкции против российского руководства, в том числе президента, а также против крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ и другие. Также они предложили запретить американцам любые сделки с суверенным долгом России.

Герман Греф Сбербанк США Сенат

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