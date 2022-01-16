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В Новгородской области проведут отстрел волков после нападения хищника на человека

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дополнительный отстрел хищников проведут в Новгородской области после нападения волчицы на человека, сообщил в воскресенье областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Как сказали в ведомстве, " комитетом принято решение о регулировании до 31 марта численности волков на территории у поселка Хвойная". Охотоведы предполагают отстрелять как минимум трех хищников.

Сообщалось, что сведения от местных жителей о волках на улицах Хвойной появились в соцсетях после новогодних и рождественских праздников.

12 января волчица покусала мужчину на одной из улиц поселка. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. Бешенства у хищницы не нашли. Местные власти заявили, что приняли все меры безопасности.

Новгородская область

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