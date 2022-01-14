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Пермскому краю не хватает 2500 медработников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пермскому краю не хватает около 2500 медработников, регион рассчитывает решить проблему к 2024 году, заявил президенту Владимиру Путину глава края Дмитрий Махонин. Их встречу транслировал телеканал "Россия 24".

Он отметил, что регион обеспечен медперсоналом хуже средних показателей по стране.

Для решения этой проблемы в регионе запущены несколько программ. Проект "Кадры для медицины" - предполагает выплату медикам до двух миллионов рублей для компенсации затрат на жилье при переезде в муниципалитеты, где наблюдается самый большой кадровый дефицит. На сайте губернатора и правительства региона сообщается, что с начала этого года медикам также выплачивают по 10 тысяч рублей компенсаций на аренду жилья.

Кроме того, региональные власти развивают проект по целевому обучению студентов в медицинском университете: в 2021 году в вуз зачислено на 25% студентов больше, чем годом ранее.

Пандемия высветила проблему недостатка врачей в регионах. На дефицит медиков жаловались в том числе власти Архангельской области, Владимир Путин отмечал нехватку врачей на Дальнем Востоке, "Коммерсантъ" писал, что медиков не хватает почти всем регионам и острее всего ситуация сложилась в службах скорой помощи.

Пермский край Дмитрий Махонин Владимир Путин коронавирус

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