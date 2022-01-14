Боррель заявил, что РФ не удалось разъединить Запад на переговорах по безопасности

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия не смогла разъединить Европу и США, хотя пыталась это сделать при организации прошедших на этой неделе переговоров по европейской безопасности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Русские хотели нас разъединить, но они в этом не преуспели", - сказал Боррель на пресс-конференции во французском городе Брест в пятницу.

"Очевидно, что они пытались нас разъединить, сделав вид, как будто нас (ЕС - ИФ) не существует", - указал он.

Боррель отметил, что США всегда заявляли, что не будут обсуждать Европу без ее участия. Он также приветствовал позицию НАТО по этому вопросу.

"Мы выступаем единым фронтом", - добавил он.

На этой неделе сначала состоялись двусторонние переговоры РФ с США по стратстабильности, затем – Совет Россия-НАТО, а в четверг – заседание Постоянного совета ОБСЕ. Таким образом, ни одна из фаз переговоров не прошла на платформе или при прямом участии ЕС. При этом официальные лица США заверяли, что держат в курсе Брюссель о дискуссиях. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Европа (но не ЕС) на переговорах определенным образом присутствовала, потому что большинство членов НАТО – это именно европейские страны.

Боррель в пятницу подчеркнул, что переговоров с участием ЕС не было, потому что РФ попросила организовать контакты не с Брюсселем, а с другими собеседниками.

В западных СМИ в последние дни появлялись публикации о том, что Евросоюз, по сути, проигнорировали при обсуждении с Россией темы безопасности в Европе.