МВД РФ просит арестовать еще троих предполагаемых хакеров REvil

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следственного департамента МВД об аресте еще троих задержанных по запросу США предполагаемых участников хакерской группировки REvil, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев в отношении Хансвярова Р. Г, Зайца А. Н и Головчука М.А", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина в субботу.

Накануне Тверской суд Москвы уже отправил в СИЗО двоих предполагаемых участников хакерской группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова до 13 марта.

Уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

Ранее ФСБ по запросу США провела спецоперацию против хакеров REvil. У 14 членов хакерской группы были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 машин премиум-класса, купленные на деньги, полученные преступным путем.

По версии службы, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

Задержанным членам преступного сообщества были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).