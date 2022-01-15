Вице-министра энергетики Казахстана Карагаева освободили от должности

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Казахстане освобожден от должности вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, сообщила пресс-служба правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в опубликованном в субботу сообщении.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назаначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями, произошли столкновения протестующих с силовиками в Алматы, в городе начались погромы и мародерство.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и отправил в отставку правительство. ОДКБ по просьбе руководства Казахстана направило туда миротворческие силы, их вывод из Казахстана начался 13 января. Власти сообщали, что за участие в беспорядках в Казахстане задержали порядка 10 тысяч человек, под арестом находятся более 400 человек. Данных о жертвах и пострадавших в результате беспорядков до сих пор нет.