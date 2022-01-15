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В Казахстане задержали экс-замминистра энергетики

В Казахстане задержали экс-замминистра энергетики
Бывший вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев
Фото: Официальный сайт премьер-министра Казахстана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила в субботу пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в отношении Карагаева "постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца".

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Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьера Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики.

50-летний Жумабай Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим, по заявлению властей, воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

Больше всего пострадала Алма-Ата. В городе до сих пор идет антитеррористическая операция по выявлению участников незаконных акций и мародерств.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 15 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Жумабай Карагаев

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