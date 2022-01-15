В Казахстане задержали экс-замминистра энергетики

Бывший вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев Фото: Официальный сайт премьер-министра Казахстана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила в субботу пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в отношении Карагаева "постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца".

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьера Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики.

50-летний Жумабай Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.