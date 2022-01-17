Поджог стал одной из версий пожара в мурманском ДК

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожар в Доме культуры моряков в Мурманске мог начаться из-за поджога или из-за короткого замыкания в силовом электрокабеле, сообщил начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, это основные версии случившегося.

Плановую проверку в здании МЧС проводило в 2019 году, после этого выявленные нарушения противопожарной безопасности были устранены, добавил он.

Назаров попросил губернатора области Андрея Чибиса усилить работу частных охранных служб, которые следят за безопасностью на объектах культурного наследия, объектах реконструкции и незавершенного строительства.

Кровля ДК моряков загорелась вечером в воскресенье. Пожар потушили через два часа. В момент возгорания в здании были 13 человек, они не пострадали.

ДК моряков был построен в 1936 году, здание имеет статус объекта культурного наследия. Во время Великой Отечественной войны здание было повреждено, и на его восстановление потребовалось восемь лет. В 1953 году в здании прошел капремонт. Впоследствии износ здания оценивался в 80%. В августе 2021 года началась его реконструкция.