В Крыму вернули требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Крыму с понедельника из-за ситуации с коронавирусом возвращается требование о предъявлении QR-кодов с информацией о вакцинации для посещения ряда организаций.

Такие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 внес глава Крыма Сергей Аксенов.

Как следует из опубликованного на сайте крымского правительства документа, с 17 января возвращается требование о предъявлении QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании либо ПЦР-тестов для посещения заведений общественного питания, торговых центров, салонов, саун, фитнес-центров, театров и кинотеатров.

Также с понедельника вводится запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Продлен "до особого распоряжения" запрет на работу хостелов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг.

В конце 2021 года количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в Крыму снижалось: этот показатель опустился с максимальных 880 до 60. В связи с этим власти временно отменяли необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест.