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Число "заминированных" школ в Ростове-на-Дону выросло до 14

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о минировании продолжают поступать в школы Ростова-на-Дону, в настоящее время обследуют 14 образовательных учреждений, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что правоохранительные органы обследуют школу №49 в центре Ростова-на-Дону после анонимного сообщения о минировании. Дети были отправлены домой.

Ростов-на-Дону

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