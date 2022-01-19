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Пост задержанного Токарева в Минтрансе может занять Валентин Иванов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заместитель директора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов является кандидатом на пост замминистра транспорта РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Минтрансу.

По его данным, уже в начале февраля Иванов может приступить к работе в ведомстве.

Иванов возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, работал главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта-филиала ОАО "РЖД", а в 2020 г. пришел в аппарат правительства - сначала на должность замглавы департамента регионального развития и инфраструктуры, затем замглавы департамента строительства. Нынешний начальник Иванова, глава правительственного департамента Максим Степанов является членом совета директоров РЖД.

В Минтрансе Иванов может сменить Владимира Токарева, курировавшего вопросы развития железнодорожной отрасли. Ранее сообщалось, что он задержан по подозрению в крупном мошенничестве.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

Валентин Иванов Владимир Токарев

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