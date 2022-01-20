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Завершено расследование дела об убийстве 15-летней школьницы под Самарой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД по Самаре Антона Безчетвертева, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ в четверг.

По данным следствия, 29 июля 2021 года Безчетвертев, находясь за рулем Toyota Rav4 в поселке Петра Дубрава, сбил 15-летнюю школьницу. С целью скрыть следы ДТП он убил девочку, нанеся ей пять ударов ножом в шею, говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвиняемый отрицал свою вину, однако эта версия в ходе расследования была полностью опровергнута.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

Безчетвертев обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело по поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследовалось в центральном аппарате ведомства.

29 июля вечером в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с ножевыми ранами.

По подозрению в убийстве был арестован заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев. Во время убийства девочки мужчину увидели местные жители, он пытался скрыться.

Самарская область СКР МВД

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