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Правительство выделит 187,8 млн рублей на испытания назальной COVID-вакцины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство выделит 187,8 млн рублей на завершение I-II фаз испытаний назальной вакцины против коронавируса, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 в РФ от 11 января, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, Минздраву и Минфину поручено подготовить и внести в правительство проект решения о выделении министерству здравоохранения РФ из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований в сумме 187 805 800 рублей для завершения двух фаз исследования интраназальной вакцины против коронавируса в 2022 году.

Проект документа должен быть подготовлен до 21 января, следует из перечня.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

При этом выпуск препарата на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщила 30 декабря пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на разработчиков вакцины.

Также разрешение на начало II-III фаз клинических исследований собственной комбинированной назальной вакцины GNR-099 на основе "Спутника V" 20 декабря получила компания "Генериум", которая ранее приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на ее разработку.

Разработчики "Спутника" рассчитывают, что его интраназальная форма позволит ранее привитому инъекционной формой препарата человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев - человек не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, сообщил ранее "Интерфаксу" глава института им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ожидается, что клинические испытания назального "Спутника V" займут 4-5 месяцев, чтобы затем он поступил в гражданский оборот, добавил медик.

Хроника 09 января 2020 года – 21 января 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав Минфин Коронавирус

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