Гинцбург ждет, что назальный "Спутник" обеспечит стерильный иммунитет более чем на полгода

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Стерильный иммунитет, который позволит привитому назальным "Спутником V" в дополнение к обычной вакцинации не быть переносчиком COVID-19, как ожидается, будет сохраняться больше полугода, заявил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Естественно, это все - задачи клинического исследования, которое, считайте, уже началось. Деньги, действительно, на это исследование сегодня пришли. Мы надеемся, что стерильный иммунитет будет точно больше полугода, но на сколько, пока не проведены клинические испытания, не знаем", - сказал Гинцбург.

"Чем хорошая машина от плохой отличается? Не только комфортом, но и тем, что в хорошей машине много дублирующих систем, особенно систем безопасности. И интраназальной формой мы создаем еще одну дополнительную систему защиты", - отметил Гинцбург.

Он уточнил, что "речь идет о дополнении к основной вакцинации - обычной, инъекционной, формой вакцины".

"Мукозальный (местный, образующийся на слизистых оболочках) иммунитет, в основном очень тесно связан с Б- и Т-клеточным иммунитетом и с клетками, который он производит - с клетками памяти, потому что они очень все там тесно расположены", - сказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что получивший в дополнение к обычной вакцинации интраназальную прививку человек, скорее всего, станет обладателем стерильного иммунитета, то есть не только будет сам защищен, но и не рискует стать переносчиком заболевания.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад. "Сегодня после этих двух процедур - укола и назальной формы - я уже с утра занимался спортом", - сказал президент.

Путин встречался с Логуновым в воскресенье вечером, 21 ноября. На этой встрече он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

"Спутник V" разработки центра им. Гамалеи является основным препаратом для массовой вакцинации от COVID-19, которая началась в РФ 18 января.