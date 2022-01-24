Сообщения о "минировании" поступили в пять школ и два детских сада на Сахалине

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Информация о "минировании" пяти школ и двух детских садов в городе Корсакове вновь поступила утром в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Дети и персонал эвакуированы. Спецслужбы проверяют здания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на прошлой неделе ежедневно в школы Корсакова и Южно-Сахалинска поступали сообщения о "минировании" зданий, учащихся и педагогов Южно-Сахалинска эвакуировать не потребовалось, так как из-за снегоочистки областного центра после метели учебный процесс проходил в дистанционном режиме.