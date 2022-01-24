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Более 33 тыс. человек остаются без электроэнергии на Кубани и в Адыгее из-за снегопада

Более 33 тыс. человек остаются без электроэнергии на Кубани и в Адыгее из-за снегопада
Снегопад в Краснодаре
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 33 тысяч человек остаются без энергоснабжения в Краснодарском крае и республике Адыгея из-за мокрого снега и ветра, сообщило Минэнерго РФ.

"Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

На сайте "Россети Кубань" сообщается, что бригады энергетиков компании продолжают в круглосуточном режиме устранять локальные нарушения энергоснабжения в населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи, причиной которых стал сильнейший в истории метеонаблюдений снегопад. В ликвидации последствий погодной стихии задействованы 67 бригад в составе более 140 человек и 67 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Во всех филиалах компании продолжает действовать особый режим работы.

В РоссииВысота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 смЧитать подробнее

Отмечается, что в регионе третьи сутки не прекращаются обильные осадки в виде мокрого снега в центральных районах Кубани и Адыгеи и ливневых дождей с сильным ветром - на юге. По данным синоптиков, в Краснодаре и его пригороде побит рекорд уровня осадков за всю историю метеонаблюдений - выпал 41 см снега. В горных районах (Туапсинский район) высота сугробов достигает двух метров.

Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены продолжающимся снегопадом, снежными заносами на дорогах, отсутствием или затрудненным проездом к местам проведения работ. Там, где движение техники невозможно, энергетики пешком обходят и осматривают линии.

ПАО "Россети Кубань" объединяет 11 электросетевых предприятий: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские и Усть-Лабинские сети. Основной акционер компании - ПАО "Россети", которому принадлежит 92,24% акций.

Краснодарский край Адыгея Минэнерго РФ Россети Кубань

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