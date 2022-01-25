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РКЦ "Прогресс" вскоре начнет изготовление первого летного образца ракеты "Союз-5"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самарский РКЦ "Прогресс" в ближайшее время приступит к изготовлению первого летного образца перспективной ракеты-носителя "Союз-5", сообщил журналистам гендиректор центра Дмитрий Баранов.

"Я думаю в ближайшие буквально недели начнем уже изготовление первого летного образца", - сказал Баранов.

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"Это будут самые первые шаги, баковые части, но это будет первый летный образец", - добавил он.

Гендиректор центра также отметил, что в первые два квартала предприятие планирует передать три бака ракеты в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, головное предприятие "Роскосмоса") для проведения испытаний.

"Летом мы должны получить результаты испытаний, начать переборку, и в конце года отправить огневую машину на испытания в НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности - ИФ)", - добавил Баранов.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

РКЦ Прогресс Дмитрий Баранов Союз-5

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