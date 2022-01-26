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Кремль отрицает планы заменить очное образование на дистанционное

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков опроверг слухи о том, что власти России якобы планируют заменить очное образования на дистанционное. Он сказал это на XVIII съезде омбудсменов регионов.

"Понятно, что пандемия предоставила нам большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу - это только слухи, никаких таких планов", - сказал он.

Очного контакта с учителем, преподавателем ничто не может заменить, убежден представитель Кремля.

"Разговор глаза в глаза - он все время будет намного более продуктивен и полезен, чем разговор в таком холодном контакте через монитор смартфона или компьютера", - отметил Новиков.

"Тем более что в нашей большой, географически очень распространенной стране есть случаи, когда детям для того, что выходить на дистант чуть ли не на дерево приходится залезать, чтобы ловить связь. Поэтому мы понимаем, что ничто не заменит этого очного обмена энергиями никогда, наверное, в нашей стране и по смыслу, и по содержанию, и по форме", - заявил он.

Кремль Сергей Новиков коронавирус

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