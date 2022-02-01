Минпросвещения сообщило о полном карантине в 62 школах по всей России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По данным на 1 февраля, в России 62 школы закрыты на карантин из-за коронавируса, а всего карантинные меры действуют в 270 школах (включая закрытые 62) в 39 регионах, сообщил телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена".

31 января в ряде регионов было объявлено о переводе части школ на дистанционное обучение. В частности, дистант ввели для учащихся 1-8 классов в Ставропольском крае, на Ямале. Полностью на удаленку переведены школы в Сыктывкаре, в Тульской области школьников отправили на каникулы со 2 по 11 февраля. В Петербурге со 2 по 13 февраля на удаленку переводят седьмые-одиннадцатые классы. В Ингушетии школы будут работать дистанционно с 3 по 5 февраля.

1 февраля мэрия Орска - второго по величине города Оренбургской области - объявила о переводе школ и программ дополнительного образования на дистант с 3 по 13 февраля.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее говорил, что ведомство не планирует перевести на удаленку все школы страны, соответствующие решения могут принимать власти регионов по обстановке.