Американские эксперты рекомендовали Салливану увеличить поставки оружия Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа экспертов по России в ходе видеоконференции в преддверии переговоров в Женеве призвала советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана отправить больше оружия украинцам, сообщает Axios со ссылкой на участников встречи.

"Группа экспертов по России призвала советника по национальной безопасности Джейка Салливана отправить больше оружия украинцам, когда он разговаривал с ними в преддверии дипломатических встреч с российскими официальными лицами", - пишет портал.

По данным Axios, видеоконференция Салливана со сторонниками жесткой линии в отношениях с Россией, в том числе с теми, кто служил при бывшем президенте Дональде Трампе, состоялась в прошлый понедельник.

"Всегда разумно вступать в контакт со сторонниками другой точки зрения. У этого никогда не бывает недостатков. (... ) Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться ", - заявил Майкл Макфол, который занимал пост посла США в России.

Как отмечает портал, высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявляют, что есть несколько областей, вызывающих озабоченность России, которые США хотели бы обсудить на "взаимной" основе. Среди них - новые ограничения на ракеты, а также размер и масштабы военных учений в Европе. Собеседники издания решительно опровергли сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. По их словам, это не обсуждается. Они также подчеркнули, что на предстоящих переговорах "не будет принято никаких четких обязательств".

В свою очередь Салливан заявил порталу, что США не намерены обсуждать европейских союзников с Россией без их присутствия.

"Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться отделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять раздор и сомнения в том, как мы будем взаимодействовать в ходе переговоров. Так дело не пойдет", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве.