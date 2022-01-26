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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
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Голикова увидела тенденцию к снижению коллективного иммунитета в ряде регионов РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 64,2%, в ряде регионов есть тенденция к его уменьшению, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом Голикова сообщила в среду на совещании президента с правительством. "Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - уточнила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что "вакцинация и ревакцинация остается и является защитой от тяжелого течения заболевания (COVID-19 - ИФ), это подтверждают, в том числе, и все международные исследования".

По данным оперштаба, в РФ по состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз.

Уровень коллективного иммунитета в России на 21 января составлял 64,4%.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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