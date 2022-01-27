В Кремле отдают приоритет статистике госпитализаций с "омикроном", а не заболеваемости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в условиях циркуляции штамма коронавируса "омикрон" важнее учитывать динамику госпитализаций, а не случаев заражения.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и напомнил, что при заражении "омикроном" коронавирусная инфекция протекает в более легкой форме. Его спросили о стремительном росте заболеваемости COVID-19 в последние дни.

Песков ответил, что по показателю госпитализаций "пока перегрева нет, хотя он возможен". Он добавил, что медики и чиновники готовятся к увеличению нагрузки на стационары.

Он также выразил сожаление тем, что среди молодежи штамм омикрон распространяется более быстрыми темпами. "Это опасно, но это та реальность, которая есть, к сожалению", - сказал Песков.