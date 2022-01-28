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Медведев признал дефицит "живого общения" в условиях пандемии COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Дефицита личного общения в условиях пандемии коронавируса у руководства страны нет, хотя живое общение действительно сократилось, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вы знаете, дефицита личного общения нет, потому что, слава богу, есть все виды связи: и открытые, и секретные (они существуют), и телефоны, и видеосвязь, которая носит закрытый характер и открытый характер тоже. В этом смысле общения хватает. Но всё равно живое общение - это живое общение, это правда, его стало меньше", - сказал Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу".

При этом он заметил, что "дело даже не в опасностях, хотя это все учитывают, связанных с болезнью, а просто в том, что у нас немножко поменялся строй работы". "Значительная часть совещаний ушла в онлайн. Здесь не всё плохо, я уже говорил об этом", - отметил Медведев.

Среди плюсов такого формата он назвал тот момент, что участникам больших совещаний не приходится приезжать в Москву из других регионов.

"Это, кстати, как раз один из уроков пандемии, я о нём писал, который носит, скорее, позитивный характер. Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе, руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что всё-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев Совбез РФ Коронавирус

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