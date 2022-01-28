Медведев счел, что нет смысла вводить в РФ сейчас локдаун из-за COVID

В будущем локдаун может быть оправдан только в случае появления нового очень опасного штамма, считает он

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сейчас нет смысла вводить в России локдаун из-за коронавируса, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", - заявил Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу".

Он отметил, что строгие ограничения были необходимы на первой стадии появления инфекции, так как тогда никто не знал, как с ней бороться.

"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она ещё осталась с советских времён. Но всё-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", - сказал Медведев.

"Понимаете, можно представить себе идеальную модель, как, наверное, в некоторых государствах себе рисуют. Если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер. Потому что вирус живёт только в человеческой среде, но это сделать невозможно", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что контакты между людьми необходимы не только по социальным причинам, но и потому, что больным необходимо оказывать медицинскую помощь.

"На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда", - сказал Медведев.

"В этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдёт. Будем рассчитывать на то, что события будут развиваться в другом направлении", - добавил он.