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Москва уже подготовила ответ на ущемление RT в Германии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Москва уже подготовила комплекс ответных мер в отношении германских СМИ и американских хостинговых платформ в связи с прекращением спутникового вещания RT DE в Германии и удалением двух немецкоязычных каналов RT, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Комплекс мер выработан. Если вещание RT DE не будет восстановлено германской стороной, они будут приняты", - заявил он.

В декабре 2021 года новый немецкоязычный телеканал RT DE, запущенный только 16 декабря, сняли с вещания в Европе. Германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять канал со своей платформы. После исключения RT DE из сетки Eutelsat 9В телеканал можно смотреть на его собственном сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News.

Глава МИД Сергей Лавров тогда не исключил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры. В Кремле отмечали, что ответная реакция будет аккуратной.

В сентябре RT также сообщал, что видеохостинг YouTube удалил его новый канал - RT auf Sendung, где транслировался прямой эфир немецкоязычного телеканала RT DE, запущенный в тот же день. В пресс-службе Google поясняли, что YouTube удалил RT auf Sendung в связи с ранее допущенными нарушениями владельцем канала правил сообщества, из-за которых RT DE больше не может создавать каналы на видеохостинге.

RT Германия МИД Европа YouTube

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