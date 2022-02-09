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Экс-прокурор из Владикавказа осуждена на 12 лет по делу о заказном убийстве

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил бывшего прокурора одного из районов Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам колонии общего режима по делу об убийстве следователя - бывшего мужа ее сестры, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Швецова признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Гособвинение просило назначить ей 13 лет колонии общего режима.

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По версии Следственного комитета РФ, Швецова не позднее 1 сентября 2012 года уговорила Аслана Гагиева убить бывшего мужа своей сестры - Александра Леонова, работавшего старшим следователем в Московском межрегиональном управление на транспорте СКР.

Как установило следствие, Швецова хотела помочь сестре избежать инициированных бывшим супругом судебных споров по разделу совместно нажитого в браке имущества и по гражданским искам о взыскании с нее более 25 млн руб.

Преступление было совершено 12 сентября 2012 года: Леонова застрелили во дворе дома по улице Крылатские холмы в Москве из пистолета калибра 9 мм. К совершению преступления, как выяснило следствие, Гагиев привлек пятерых участников преступного сообщества, которым он, предположительно, руководил.

Швецова вину не признала.

В пресс-службе СКР напомнили, что 24 члена преступного сообщества, в том числе два исполнителя убийства Леонова, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 12 участников сообщества дело рассматривается Вторым Западным окружным военным судом, семеро объявлены в международный розыск, еще несколько убиты в результате внутренних конфликтов в 2010-2014 годы.

Дело самого Гагиева, известного также в СМИ как Джако, сейчас рассматривается в Южном окружном военном суде. Ему вменяется ряд особо тяжких преступлений, в том числе создание преступного сообщества, создание банд, убийства и незаконный оборот оружия.

Владикавказ Москва Ольга Швецова Аслан Гагиев

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