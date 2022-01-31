Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявили в МИД РФ.

"Очная встреча не планируется", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления официальных лиц в Вашингтоне о планирующемся на этой неделе контакте глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. Позднее США представили России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. 26 января Блинкен заявил, что рассчитывает на разговор с Лавровым в ближайшие дни.