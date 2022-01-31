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Блинкен надеется услышать от Лаврова реакцию РФ на ответ США по гарантиям безопасности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США во время разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена ожидают услышать первоначальную реакцию России на американский ответ по предложениям по безопасности, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы посмотрим, что может сказать министр иностранных дел насчет их официальной позиции или первоначальной реакции Кремля на наш письменный ответ", - заявил Прайс по время пресс-конференции.

Он отметил, что Блинкен также рассчитывает в ходе разговора с Лавровым выразить беспокойство по ряду тем и продолжить обсуждение тех вопросов безопасности, по которым возможен прогресс.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщалось, проведут во вторник телефонный разговор, чтобы обсудить письменный ответ США на предложения России по безопасности, который был передан в МИД РФ 26 января.

США Россия Энтони Блинкен Сергей Лавров

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