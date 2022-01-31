Министры иностранных дел и обороны Великобритании посетят Москву

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву планируется на следующей неделе, также ожидается визит в Россию министра обороны Бена Уоллеса, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, последние антироссийские шаги Великобритании следует расценивать как попытку выработать позицию силы перед переговорами с Москвой.

"С нами разговаривать с таких позиций бесполезно, это хорошо известно. С угрозами - тоже результата никакого не даст", - добавил посол.

Келин добавил, что "не понимает", как можно с такими позициями и заявлениями ехать на переговоры, тем более с заявленной целью улучшения отношений. "Рационального зерна я пока не вижу, на угрозах отношения не улучшить", - сказал он.

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