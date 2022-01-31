Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Министры иностранных дел и обороны Великобритании посетят Москву

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву планируется на следующей неделе, также ожидается визит в Россию министра обороны Бена Уоллеса, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, последние антироссийские шаги Великобритании следует расценивать как попытку выработать позицию силы перед переговорами с Москвой.

"С нами разговаривать с таких позиций бесполезно, это хорошо известно. С угрозами - тоже результата никакого не даст", - добавил посол.

Келин добавил, что "не понимает", как можно с такими позициями и заявлениями ехать на переговоры, тем более с заявленной целью улучшения отношений. "Рационального зерна я пока не вижу, на угрозах отношения не улучшить", - сказал он.

Новость дополняется

Лиз Трасс Бен Уоллес

Новости

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

Пандемия коронавируса

В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });