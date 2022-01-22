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Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву, сообщил "Интерфаксу" в субботу дипломатический источник.

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", - сказал собеседник агентства.

Трасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года. Она может стать первым министром иностранных дел страны, посетившим Россию, со времен визита в Москву Бориса Джонсона в 2017 году.

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Великобритания Лиз Трасс

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