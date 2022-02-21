Погибшего амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края 18 февраля был обнаружен труп молодого тигра, который, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом. Об этом сообщается на сайте центра "Амурский центр".

"Внешний осмотр, проведенный сотрудниками охотнадзора Хабаровского края на месте событий, показал наличие многочисленных рваных ран", - говорится в сообщении.

Труп молодого тигра доставят на экспертизу в Центр "Амурский тигр". Специалистам предстоит установить точную причину смерти.