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ФАС согласовала цену на препарат против COVID "Ремдесивир" компании "Р-Фарм"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельную отпускную цену на лекарство против коронавируса "Ремдесивир" компании "Р-Фарм" в размере 3840 рублей за упаковку, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3840 руб. за упаковку. Препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ФАС.

Данная цена в два раза ниже, чем зарегистрированная в 2020 году на первый в России вариант "Ремдесивира" от компании "Фармасинтез", отметили в пресс-службе.

Ранее "Ремдесивир" был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год. "Фармасинтез" зарегистрировал предельную цену на "Ремдеформ" в 7,4 тыс. рублей без НДС. Gilead установила стоимость "Ремдесивира" для развитых стран на уровне $390 за флакон, в России компания была готова реализовывать препарат за 28 тыс. рублей.

31 декабря 2020 года правительство РФ разрешило "Фармасинтезу" в течение года выпускать "Ремдесивир" без согласия обладателей патента на препарат. 30 декабря 2021 года в связи с "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан" разрешение было продлено еще на год. Минздрав РФ должен проинформировать об этом обладателей патента и проконтролировать полагающиеся им компенсационные выплаты.

В мае 2021 года Gilead Sciences Inc. не смогла оспорить данное решение в Верховном суде РФ.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Р-Фарм Ремдесивир ФАС коронавирус

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