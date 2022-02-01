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Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за бродячих собак

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели в Приморском крае из-за безнадзорных животных, соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения собак без владельцев на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении.

Кроме того, в Приморье нужно будет определить границы территорий, где из-за бродячих животных может возникнуть ЧС, провести мероприятия по их предотвращению. Ответственным за выполнение постановления назначили руководителя государственной ветеринарной инспекции, а контролировать исполнение будет министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее режим ЧС из-за роста численности безнадзорных собак ввели в Забайкальском крае и в Магаданской области.

Приморский край

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