Мурманские следователи проверят информацию о нападении стаи собак на школьницу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Проверка проводится после публикаций в соцсетях о нападении стаи собак на школьницу в так называемом Больничном городке в Мурманске, сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СКР.

"В рамках процессуальной проверки следствием будут проверены обстоятельства, изложенные в публикации", - сказал представитель ведомства.

По сообщениям в соцсетях, нападение бездомных собак на ребенка произошло во вторник утром по пути в школу. Родственники пострадавшей сообщают, что девочку спас прохожий, но в результате нападения ей потребовалась медицинская помощь.