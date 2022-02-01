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Мурманские следователи проверят информацию о нападении стаи собак на школьницу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Проверка проводится после публикаций в соцсетях о нападении стаи собак на школьницу в так называемом Больничном городке в Мурманске, сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СКР.

"В рамках процессуальной проверки следствием будут проверены обстоятельства, изложенные в публикации", - сказал представитель ведомства.

По сообщениям в соцсетях, нападение бездомных собак на ребенка произошло во вторник утром по пути в школу. Родственники пострадавшей сообщают, что девочку спас прохожий, но в результате нападения ей потребовалась медицинская помощь.

Мурманск СКР

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