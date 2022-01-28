Бродячая собака покусала ребенка в Вологодской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в городе Никольске Вологодской области после сообщений СМИ о нападении собаки на мальчика. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, днем 27 января на улице Кузнецова, бездомная собака, рядом с которой находились другие, укусила за руку девятилетнего мальчика.

Взрослые очевидцы отогнали животное, а ребенку была оказана амбулаторная медицинская помощь, говорится в сообщении.

Городская администрация организовала меры по отлову бродячих животных, добавили в ведомстве.

В последнее время во многих российских городах участились случаи нападения бродячих собак на людей. Как ранее сообщалось, 29 декабря жительница Якутска погибла в результате нападения собак на территории городского ипподрома. 22 января тело семилетней девочки со следами нападения животных найдено в субботу в поселке Домна Забайкальского края. 23 января стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в городе Вилючинске Камчатского края, 24 января собаки покусали 8-летнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане. Случаи нападения бродячих собак на детей ранее также были зафиксированы в Сахалинской области, инциденты произошли в поселке Шахтерск. В Астраханской области стая бродячих собак 26 января насмерть загрызла 58-летнего мужчину, который шел на работу через гаражи кооператива в Приволжском районе.

Как ранее сообщалось, законодательные инициативы, призванные предотвратить нападения бродячих собак на людей, в ближайшее время должны быть внесены в Госдуму.