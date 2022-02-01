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В РФ предложили ввести квоты на вывоз необработанной древесины в страны ЕАЭС

В РФ предложили ввести квоты на вывоз необработанной древесины в страны ЕАЭС
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил установить квоты на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, в отношении которых с 1 января 2022 года действует запрет на экспорт из РФ.

Предполагается, что размер квот будет устанавливаться ежегодно, при этом на 2022 год их размер будет равен среднегодовому объему поставок в страны ЕАЭС за 2018-2020 годы, следует из проекта постановления и пояснительной записки к нему, размещенных на regulation.gov.ru.

Так, для Казахстана квота может составить 477 тыс. 497 куб. м, для Киргизии – 29 тыс. 680 куб. м, для Белоруссии – 3 тыс. 173 куб. м., для Армении – 1 тыс. 265 куб. м.

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"С 2023 года объемы могут быть пересмотрены с учетом верификации государствами – членами Евразийского экономического союза перспективных инвестиционных проектов лесопереработки с указанием конкретных объемов выпуска готовой продукции", - отмечается о проекте постановления. О намерении пересмотреть квоты страны должны уведомить Минэкономразвития РФ за шесть месяцев до начала следующего года.

Минпромторг предлагает также ограничить способ перевозки необработанной древесины в Казахстан, Киргизию и Белоруссию только железнодорожным транспортом, а в Армению, с которой нет ж/д погранперехода, осуществлять ввоз автомобильным транспортом через пункт пропуска Верхний Ларс.

Все поставки должны будут отслеживаться через ЛесЕГАИС и производиться только при наличии электронного сопроводительного документа (что потребует присоединения к ЛесЕГАИС покупателей древесины из ЕАЭС).

В России с начала этого года начинает действовать практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (4403 ТН ВЭД, вывоз возможен в исключительных случаях через два пункта - Хасан и Люття). В конце 2021 года Казахстан попросил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) рекомендовать правительству РФ исключить страны ЕАЭС из-под действия ограничения на вывоз российской необработанной древесины, вступающего в силу с 1 января 2022 года. В материалах ЕЭК отмечалось, что "казахстанская деревообрабатывающая, мебельная и частично строительная отрасли промышленности на 100% зависят от поставок лесоматериалов из России".

Минпромторг ЕАЭС

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