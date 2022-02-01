Минпромторг предложил не сокращать пункты пропуска для экспортеров пеллет и щепы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает не применять к пеллетам, древесным гранулам и щепе норму о сокращении пунктов пропуска лесоматериалов для экспорта из РФ. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Предполагается, что с принятием этого документа убытие с территории РФ лесоматериалов в товарных позициях 4401 21 000 0, 4401 22 000 0, 4401 31 000 0 и 4401 39 000 0 (древесина в виде щепок, стружки хвойных и лиственных пород, пеллеты, гранулы древесные) "станет возможным через все пункты пропуска через государственную границу", говорится в пояснительной записке к размещенному на regulation.gov.ru проекту.

В ней отмечается, что эти изменения были поддержаны заинтересованными ведомствами на совещании, состоявшемся 18 января 2022 года в Минтрансе России.

"Указанные товары являются побочным продуктом производства деревообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности или других отраслей переработки древесины, такие как срезанная стружка, опилки или щепки, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества", - отмечают авторы проекта. Они также указывают на то, что эта продукция лесопереработки не включена в перечень товаров, к которым с 1 января 2022 г. применяются вывозные таможенные пошлины.

С начала этого года РФ актуализировала перечень пунктов пропуска, через которые разрешено вывозить древесину и продукцию ее переработки, одновременно сократив их количество с 97 до 69: были исключены 36 пунктов (11 автомобильных, 7 железнодорожных, 1 смешанный и 17 морских), добавлены 8 (4 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 морской). Это решение было принято "для осуществления качественного контроля за вывозом лесоматериалов и пресечения перетоков одних товарных групп другими", поясняли ранее в Минпромторге.

Компании лесопромышленной отрасли высказывали опасения, что сокращение пунктов пропуска может привести к трудностям в экспорте продукции ЛПК и снижению его объемов.

"На следующий год резко сокращается или планирует сократиться количество пунктов пропуска через границу, пунктов таможенного оформления. Ничего, кроме сокращения экспорта, эта мера не даст, она не увеличит потоки на внутренний рынок", - заявлял управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов в декабре 2021 года. Segezha направила обращения в Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) с просьбой проанализировать возможные последствия закрытия вывозных пунктов. И в министерстве, и в РЭЦ тогда согласились, что основания для опасений в отношении отдельных категорий продукции ЛПК есть, и заявили, что работают над решением проблемы.