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Первоклассники Томска уйдут на дополнительные каникулы из-за коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Департамент образования администрации Томска принял решение отправить учащихся первых классов школ на дополнительные каникулы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим в календарные учебные графики учреждений на 2021-2022 учебный год внесут изменения.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Томск коронавирус

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