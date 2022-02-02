Первоклассники Томска уйдут на дополнительные каникулы из-за коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Департамент образования администрации Томска принял решение отправить учащихся первых классов школ на дополнительные каникулы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим в календарные учебные графики учреждений на 2021-2022 учебный год внесут изменения.