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В Кремле заявили об обеспокоенности санкционной непредсказуемостью США

У РФ есть планы по минимизации последствий возможных рестрикций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены санкционной непредсказуемостью США, но у России есть планы по хеджированию рисков и минимизации последствий возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле, безусловно обеспокоены, ибо санкционное поведение США совершенно непредсказуемо. Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть, планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления из Вашингтона о возможных разрушительных санкциях против РФ, которые заблокируют банковские операции с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Но еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте", - отметил он.

Дмитрий Песков США Украина

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