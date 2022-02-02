Власти РФ выделят 400 млн рублей на изучение новых штаммов коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделит около 400 млн рублей на дальнейшее изучение циркулирующих штаммов коронавируса и секвенирование их генома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов, на проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 млн рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, своевременные исследования нужны для эффективного мониторинга ситуации.