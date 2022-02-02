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Власти РФ выделят 400 млн рублей на изучение новых штаммов коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделит около 400 млн рублей на дальнейшее изучение циркулирующих штаммов коронавируса и секвенирование их генома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов, на проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 млн рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, своевременные исследования нужны для эффективного мониторинга ситуации.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус

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