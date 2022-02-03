В Кремле призвали Вашингтон не нагнетать напряженность переброской военных США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Москва примет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу, призывает Вашингтон не нагнетать напряженность. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте", - сказал Песков журналистам.

"К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях – о том, что скоро наступит война и все заплатят страшную цену – речь идет о направлении американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", - подчеркнул Песков.

"Очевидно, что это не те шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности, и только так к этому можно относиться", - отметил пресс-секретарь президента.

"Разумеется, обеспокоенность России в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана, и также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", - сказал Песков. На просьбу журналистов уточнить, о каких мерах идет речь, пресс-секретарь президента сказал: "Те меры, которые считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности".

2 февраля представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебросит на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. По словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии".

"Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию", - добавил он, отметив, что все эти перемещения войск не имеют отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, которые готовы к переброске в Европу. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения", - подчеркнул Кирби.