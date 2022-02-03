США начали переброску американских военных в Европу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первый военно-транспортный самолет с американскими военными в четверг вылетел в Европу с военной базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе России и Украины.

"Первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с 18-м воздушно-десантным корпусом на борту вылетел из "Форт-Брэгга" в Европу", - говорится в твиттере новостного авиационного портала Airlive.

Пентагон накануне сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но не на постоянной основе.

Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий на Украине.

"Эти силы не собираются воевать в Украине", - сказал представитель Минобороны США.