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США начали переброску американских военных в Европу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первый военно-транспортный самолет с американскими военными в четверг вылетел в Европу с военной базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе России и Украины.

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"Первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с 18-м воздушно-десантным корпусом на борту вылетел из "Форт-Брэгга" в Европу", - говорится в твиттере новостного авиационного портала Airlive.

Пентагон накануне сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но не на постоянной основе.

Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий на Украине.

"Эти силы не собираются воевать в Украине", - сказал представитель Минобороны США.

США Россия Украина Польша Германия Румыния Восточная Европа НАТО

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