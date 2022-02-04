Возбуждено уголовное дело об отравлении 20 собак в приюте под Белгородом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели более 20 собак в частном приюте для животных под Белгородом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

17 января в ОМВД России по Белгородскому району обратилась жительница села Ближняя Игуменка, она сообщила о гибели собак, проживающих на территории ее домовладения.

Дело завели по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку условий содержания животных в частном приюте под Белгородом после опубликованной в местных СМИ информации об отравлении там собак.

По информации, опубликованной группой приюта в соцсетях, инцидент произошел 17 января в частном домовладении, где содержались бездомные и потерявшиеся животные. Пострадали как дворняги, так и породистые псы.