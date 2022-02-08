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Сибиряка заподозрили в поджоге приюта для собак после ссоры с работодателем

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске вечером 7 февраля сгорел приют, погибли четыре собаки. В поджоге подозревают сотрудника приюта, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Горел приют в частном секторе, на 2-й Светлановской улице. Огонь потушили.

Владелец приюта подал в полицию заявление о поджоге. Полицейские задержали на месте 46-летнего мужчину, который жил и работал на территории приюта. По словам представителя МВД, он признался, что поджег одну из построек приюта после конфликта с начальником.

По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Новосибирск МВД

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