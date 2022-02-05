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Эксперт Роспотребнадзора сообщила, что при "омикроне" не требуется долгое наблюдение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Период наблюдения за заболевшими коронавирусом в РФ сокращен из-за особенностей "омикрона", заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В связи с тем, что заболевание сейчас завершается гораздо быстрее, мы увидели возможность, и это имеется в постановлении, сокращения периода наблюдения и для тех, кто имеет симптоматику, для тех, кто заболел", - сказала Руженцова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что при заражении "омикроном" сокращается инкубационный период заболевания, сейчас он в среднем составляет 2-3 дня, в редких случаях - 5-7 дней.

"Если пациент уже выздоровел, то выздоровление и отсутствие вируса можно подтвердить тестом. Если тест ПЦР или другая методика (проведения анализа) показывает отрицательный результат, отсутствие вируса, то такой пациент считается здоровым", - добавила Руженцова.

По словам эксперта, большинство населения либо вакцинировано от коронавируса, либо перенесло заболевание. "И это создает совсем другие условия для распространения коронавирусной инфекции. Мы сейчас видим немало новых случаев заболевания (...) но среди тех, кто уже имеют иммунитет, вирус распространяется гораздо меньше", - сказала Руженцова, уточнив, что необходимости соблюдать изоляцию тем, кто имеет иммунитет, нет.

Роспотребнадзор в субботу опубликовал постановление, согласно которому заболевших коронавирусом будут выписывать без контрольного тестирования на COVID-19, если они проходили лечение более семи дней. Тест остается обязательным для тех, кто был на лечении менее семи дней с момента подтверждения заболевания.

Между тем в Москве с 6 февраля срок лечения пациентов с коронавирусом сократят до недели.

Роспотребнадзор коронавирус

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