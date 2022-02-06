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Эксперт назвала условие возвращения карантина при контакте с COVID-пациентами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Возвращение карантина для контактировавших с больными коронавирусом возможно в случае появления нового штамма COVID-19, который будет приводить к более тяжелому течению заболевания, но сейчас об этом речь не идет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

"Да, это (возвращение карантинных мер) возможно, но пока об этом речь не идет, скорее всего, мы с этим не столкнемся в будущем", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, могут ли вернуть карантинные меры в случае дальнейшей мутации коронавируса.

В РоссииВ России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентамиВ России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентамиЧитать подробнее

При этом, Пшеничная отметила, что если коронавирус будет мутировать как и предыдущие штаммы, когда он не приводит к тяжелому течению заболевания, то действующих мер будет достаточно.

"Если же процесс пойдет на возвращение более тяжелых вариантов, и варианта с большим инкубационным периодом, то это возможно, но все надеются, что такого не произойдет и дальнейшая эволюция коронавируса пойдет по пути сезонных инфекций, то есть более доброкачественной для человека", - добавила она.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Накануне Пшеничная сообщила "Интерфаксу", что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.
Хроника 09 января 2020 года – 06 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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