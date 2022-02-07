Пожаловавшуюся на увольнение из-за стихов Хармса учительницу могут восстановить

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возможности восстановления на работе учительницы, которая ранее пожаловалась на увольнение из-за чтения стихов Даниила Хармса.

"Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми. И сейчас мы вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Минпросвещения.

Кравцов добавил, что необходимо защитить права учителя.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум. И если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе?" - отметил глава Минпросвещения.

Увольнение Серафимы Сапрыкиной

Преподаватель из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина написала в фейсбуке, что администрация гимназии 168 Центрального района Петербурга в конце декабря 2021 года заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса. По словам Сапрыкиной, представитель администрации назвала поэта "врагом народа" и "пособником фашистов".

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил в фейсбуке, что по ситуации отправил обращение в комитет по образованию и ждет ответа. "Такое не должно сходить с рук", - отметил ранее в соцсети Вишневский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами и перепроверить данные об ее увольнении.

В администрации Центрального района позже заявили, что учительница уволилась по собственному желанию, а стихи Хармса в школе никто не запрещал.