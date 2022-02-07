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Что произошло за день: понедельник, 7 февраля

Переговоры Макрона и Путина, увольнение учительницы из-за стихов Хармса и две медали российских спортсменов ОИ-2022

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле начались переговоры президентов России и Франции. Эммануэль Макрон выразил надежду, что они положат начало деэскалации ситуации вокруг Украины. Владимир Путин отметил усилия Парижа для урегулирования украинского кризиса.

- Учительница из Санкт-Петербурга пожаловалась, что ее уволили из-за чтения стихов Хармса на уроке. Однако власти города заявили, что педагог Серафима Сапрыкина уволилась сама, а стихи Хармса в школах никто не запрещал. Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами и перепроверить данные об увольнении. Глава Минпросвещения Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе.

- Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве. Она была задержана после посещения инспектора ФСИН. Ей грозит арест до 15 суток за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Поводом стал пост Алехиной в соцсетях от 2015 года.

- Суд оштрафовал онлайн-издание "Медиазона" и его главного редактора Сергея Смирнова (оба признаны в РФ СМИ-иноагентами). Ресурс не указал в своей публикации о штабах Навального их статус (признаны экстремистскими и запрещены в РФ).

- Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля. Компания сфокусируется на развитии более востребованной услуги международных денежных переводов.

- Российские спортсмены заработали две медали в очередной день Олимпиады. Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире. Серебряную медаль выиграли прыгуны на лыжах с трамплина в командном миксте. Сборная Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, занимает второе место в медальном зачете.

- В России впервые с середины января снизился суточный прирост новых случаев COVID-19. Число госпитализаций за минувшие сутки в РФ также уменьшилось. Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве упала примерно на 18%, Подмосковье вышло на плато по числу случаев заболевания коронавирусом.

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